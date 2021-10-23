بي إم دبليو تبدأ إنتاجها الضخم من سيارتها آي 4 لمواجهة تيسلا.. هل تنجح؟

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ميونيخ - (د ب أ):

بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو إنتاجها الضخم من سيارتها آي 4 الكهربائية بالكامل، وهي السيارة التي تأمل أن تتحدى بها شركة صناعة السيارات الأمريكية تيسلا في سوق السيارات الإلكترونية.

وخرجت السيارة الأولى من خط الإنتاج في مصنع بي إم دبليو الرئيسي في ميونيخ أمس الجمعة.

وقال عضو مجلس الإنتاج ميلان نيديليكوفيتش: "نحن ندخل بالضبط إلى نفس المكان الذي تعمل به تيسلا أيضا في عرضها.

ويتم إنتاج آي 4 في نفس الموقع الذي يتم فيه إنتاج السلسلتين 3 و4.

يشار إلى أن سلسلة بي إم دبليو 3 هي نموذج المجموعة الأعلى حجما، من حيث المبيعات مع نحو 390 ألف سيارة من سلسلة 3 ومثلها من سلسلة 4 هذا العام حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتستهدف شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا نفس المجموعة من المشترين مع طرازها 3 الكهربائية بالكامل، حيث باعت 614 ألف سيارة من طراز "واي " المماثل خلال نفس الفترة.

وقال نيديليكوفيتش: "إن بدء تشغيل بي إم دبليو آي 4 هو علامة فارقة لهذا المصنع وفريقه على طريق التنقل الإلكتروني.

وقال إنه "اعتبارا من عام 2023، سيكون لدى أكثر من نصف جميع السيارات لبمنتجة في ميونيخ محرك كهربائي"، مضيفا أن معظمها سيكون كهربائيا بالكامل.

ولكنه لم يكشف أية تفاصيل أخرى عن أرقام المبيعات المستهدفة لـ آي 4.

وهذا العام، يبدو أن بي إم دبليو ستخسر مبيعات 80 ألف سيارة بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتخصيص الرقائق ، فإن آي 4 سيكون لها "أولوية معينة" ، حسبما أفاد مدير مصنع ميونيخ بيتر ويبر.

وتقوم بي إم دبليو حاليا بنقل إنتاج المحركات رباعية الأسطوانات إلى بريطانيا والنمسا، في عملية من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2024.

وتبلغ تكلفة هذا التحول 200 مليون يورو (232 مليون دولار) ومن المقرر أن تستثمر الشركة 400 مليون يورو أخرى لإعداد المصنع لإنتاج الجيل القادم من السيارات في منتصف 2022.​