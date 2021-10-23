Masrawy logo white

مسلحون يقتحمون سجنا نيجيريا ويطلقون سراح نزلاء

01:11 م السبت 23 أكتوبر 2021
مسلحون يقتحمون سجنا نيجيريا ويطلقون سراح نزلاء

ارشيفية

أبوجا- (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، السبت، أن مسلحين مجهولين اقتحموا سجنًا في ولاية أويو، جنوب غربي نيجيريا، وأطلقوا سراح نزلاء.

وبحسب الصحيفة الصادرة بالإنجليزية، تعرضت منشاة أبولونجو الإصلاحية لهجوم حوالي الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، حيث قام المسلحون المجهولون بإطلاق سراح السجناء، بعدما استخدموا القنابل اليدوية في عملية الاقتحام.

وأكد أولانريوايو أنجورين، المتحدث باسم هيئة المنشآت الإصلاحية في نيجيريا (مصلحة السجون) في الولاية، للصحيفة نبأ اقتحام المنشأة، عبر الهاتف صباح السبت، مضيفا أن كبار مسؤولي الهيئة في طريقهم لتقييم الخسائر. ولم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات.

مسلحون نيجيريا اقتحام سجن منشاة أبولونجو الإصلاحية

الخبر التالى:

بي إم دبليو تبدأ إنتاجها الضخم من سيارتها آي 4 لمواجهة تيسلا.. هل تنجح؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار البيض تنخفض.. وارتفاع مستمر في الدواجن ببداية الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا