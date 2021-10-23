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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على برج كهرباء شمال كابول

01:04 م السبت 23 أكتوبر 2021
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على برج كهرباء شمال كابول

تنظيم داعش - أرشيفية

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن انفجار، استهدف، برجا رئيسيا للكهرباء، أسفر عن انقطاع الكهرباء عن كابول والعديد من الولايات الأفغانية، منذ ليلة الخميس الماضي.

وقال داعش في بيان، تم نشره على قنواته على "تيليجرام"، صباح السبت، إن المسلحين فجروا عبوة ناسفة، في عمود كهرباء، في مقاطعة "شاكاردارا" في كابول، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي .

وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار بالشبكة، التي تمد الكهرباء في العاصمة ، كابول والعديد من الولايات الأفغانية.

وتستورد أفغانستان معظم الكهرباء من دول مجاورة، لاسيما أوزبكستان.

واستهدف داعش مرارا أبراج الكهرباء في البلاد، في إطار ما يصفه بـ"حرب اقتصادية".

وهذا هو أول هجوم لداعش، على برج كهرباء، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، في أغسطس الماضي

غير أن المسلحين نفذوا العديد من الهجمات الدامية، لاسيما ضد قوات أمن طالبان ومواقع شيعية في البلاد.

تنظيم داعش كابول برج كهرباء الارهاب انفجار

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