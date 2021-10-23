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باكستان تنفي السماح لأمريكا باستخدام مجالها الجوي لعمليات بأفغانستان

01:01 م السبت 23 أكتوبر 2021
باكستان تنفي السماح لأمريكا باستخدام مجالها الجوي لعمليات بأفغانستان

باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

نفى مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية بشكل قاطع، السبت، تقارير إعلامية أمريكية عن وجود تفاهم مع الولايات المتحدة للسماح باستخدام المجال الجوي الباكستاني لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت أمس الجمعةعن ثلاثة مصادر، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت النواب باقتراب التوصل إلى اتفاق مع باكستان لاستخدام مجالها الجوي لإجراء عمليات استخباراتية وعسكرية في أفغانستان.

غير أن مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية قال إنه "لا يوجد مثل هذا التفاهم"، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وقال: "لدى باكستان والولايات المتحدة تعاون منذ فترة طويلة بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب ولايزال الجانبان منخرطين في مشاورات منتظمة".

باكستان أفغانستان وزارة الخارجية الباكستانية الولايات المتحدة المجال الجوي الباكستاني

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