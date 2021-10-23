تركيا: بدء مناقشات فنية مع أمريكا لشراء "إف -16"

إسطنبول- (د ب أ):

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن بلاده بدأت مناقشات فنية مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات إف -16، كجزء من خطط لتحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أكار قوله للصحفيين في بروكسل "بدأنا الأعمال الفنية لتوريد طائرات بلوك 70 فايبر إف -16 من حليفنا الاستراتيجي الولايات المتحدة وتحديث بعض الطائرات التي نمتلكها."

والعام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وعلقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج الطائرات المقاتلة إف -35 ردا على شرائها لمنظومة صواريخ إس -400من روسيا.

وتقول تركيا إنها دفعت 1.4 مليار دولار لشراء طائرات إف-35. وخططت أنقرة لشراء أكثر من 100 طائرة من طراز إف -35 ، ووصلت أول طائرتين إلى تركيا في أوائل عام 2020.

والخميس، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا عازمة على استرداد المبلغ وإنه سيناقش القضية مع الرئيس جو بايدن في قمة مجموعة العشرين المقبلة في روما.

كان أردوغان قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة عرضت أن تبيع لتركيا طائرات إف -16 مقابل استثمارها في برنامج انتاج الطائرة إف -35 الذي كانت فيه الشركات التركية مزودا رئيسيا للمكونات.

ولم يتضح على الفور ماإذا كان سوف يتم المضي قدما في بيع طائرات إف -16 وموعد ذلك.