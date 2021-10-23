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الإمارات تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات الشباب في الأمن السيبراني

12:29 م السبت 23 أكتوبر 2021
الإمارات تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات الشباب في الأمن السيبراني

مجلس الأمن السيبراني

أبوظبي- (د ب أ):

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات عن إطلاق برنامج تدريبي للخريجين من الشباب الإماراتي، وللعاملين في مجال الأمن السيبراني.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، أن البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أشهر، يسعى إلى تعزيز مهارات ومعارف المتدربين في مجال الأمن السيبراني، وإلى حماية عملية التحول الرقمي لدولة الإمارات، وتزويد المتدربين بخبرات ومهارات عملية مهمة.

وسيضم البرنامج 10 متدربين من الشباب الإماراتي، يتم اختيارهم من قبل لجنة تتكون من خبراء من مجلس الأمن السيبراني ووزارة التربية والتعليم.

وقام المجلس باختيار شركة "اتصالات" كشريك في هذا البرنامج، لتمكين المتدربين من العمل والتدريب في قسم الأمن السيبراني في الشركة، وبالشكل الذي يتيح لهم فرصة فهم مختلف التهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دولة الإمارات ويتم التعامل معها بشكل يومي.

مجلس الأمن السيبراني الإمارات مهارات الشباب الأمن السيبراني الشباب الإماراتي

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