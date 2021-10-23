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مصرع وإصابة 7 أشخاص في انفجار بمصنع للكيماويات شمالي الصين

08:55 ص السبت 23 أكتوبر 2021
مصرع وإصابة 7 أشخاص في انفجار بمصنع للكيماويات شمالي الصين

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
قي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر انفجار ضرب مصنعا للكيماويات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين .

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت، أن الانفجار وقع الليلة الماضية في ورشة بمصنع للكيماويات في مجمع بايان أوبو الصناعي في لواء ألكسا، مشيرة إلى أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار بعد في وقت مبكر صباح اليوم.

وقامت سلطات الأمن العام بالمدينة باحتجاز الممثل القانوني للشركة، كما تم تعليق الإنتاج بالشركة، وتم تشكيل فريق للتحقيق في سبب الحادث.

هذا المحتوى من

حادث انفجار مصنع للكيماويات الصين منطقة منغوليا

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