الصحة التونسية: تطعيم 40 ألفا و498 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تونس- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 40 ألفا و498 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية من بينهم 29 ألفا و911 شخصا تلقوا الجرعة الثانية .

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن 4 ملايين و321 ألفا و918 مواطنا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 8 ملايين و854 ألفا و357 جرعة.

ولفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و593 ألفا و430 شخصا حتى الآن.

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