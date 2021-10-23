القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قيادي في القاعدة شمال غربي سوريا

واشنطن- (أ ش أ):

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل عبد الحميد المطر القيادي في تنظيم القاعدة، إثر ضربة جوية في شمال غربي سوريا.

وأشارت القيادة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه ليست ثمة دلائل على حدوث خسائر في المدنيين نتيجة لهذه الضربة والتي تم تنفيذها بطائرة مسيرة من نوع "إم كيو ـ 9".

وقال جون رجسبي المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية- في بيان- إن تصفية هذا القيادي ستؤدي إلى اضطراب قدرة التنظيم على مواصلة تنفيذ هجماته الدولية وتهديده للمواطنين الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء.​