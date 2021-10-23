استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون رفع القيود قبل احتواء كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 6 من بين كل 10 أمريكيين يؤيدون السماح بإعادة فتح المصالح والأعمال حتى من قبل أن يتم احتواء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" بصورة كاملة.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسستا "فوربس" الاقتصادية الأمريكية و"إيبسوس" الدولية لأبحاث الرأي، ونشرت نتائجه الجمعة، إلى أنه رغم الارتفاع المتوسط لمستوى التأييد لرفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا إلى 63% في الأسبوع الماضي، لكن أغلبية الديمقراطيين صاروا اليوم يساندون هذا التوجه على نحو لم يحدث منذ شهر يوليو الماضي.

وجاءت أغلبية مؤيدي الحزب الحاكم وإن كانت بسيطة "51%"، لكنها المرة الأولى، منذ بدء انتشار متحور دلتا الفيروسي في أنحاء الولايات المتحدة، التي ينضم فيها الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في قضية إعادة فتح المنشآت.

ومنذ بدء الجائحة كانت هناك أغلبية من الجمهوريين تؤيد رفع القيود ذات الصلة بكورونا، وبلغت نسبتهم 81% هذا الأسبوع.

كما وجد الاستطلاع أن 53% من المشاركين يرون أن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة بمجرد رفع تلك القيود على المنشآت والأعمال بسبب الجائحة، كما يرى 63% ضرورة رفعها بغض النظر عن احتواء تلك الأزمة.​