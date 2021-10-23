تحسن صحة الرئيس التشيكي ميلوس زيمان

براغ- (د ب أ):

أفاد أطباء الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بأن صحته "تحسنت بشكل طفيف".

وأعلنت متحدثة باسم المستشفى العسكري في براغ مساء الجمعة إن هناك سببا يدعو للتفاؤل الحذر.

وقالت إن الرئيس زيمان (77 عاما) سيستمر في تلقي العلاج من فريق من الأطباء المتخصصين.

وتم نقل زيمان إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى يوم 10 أكتوبر الجاري، وأفاد المستشفى بأن الرئيس يتلقى العلاج من مضاعفات أحد أمراضه المزمنة.

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التشخيص.​