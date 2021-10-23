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منظمة الطيران الفيدرالية تلغي جزءاً من التحذير الجوي على العراق

12:45 ص السبت 23 أكتوبر 2021
منظمة الطيران الفيدرالية تلغي جزءاً من التحذير الجوي على العراق

وزارة النقل العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، الغاء جزء من التحذير الجوي الذي فرضته منظمة الطيران الفيدرالية FAA عام 2014 على الفضاء الجوي إبان الحرب على تنظيم داعش الارهابي.

وقال مدير قسم إدارة الحركة الجوية، جاسم عبد علي - في بيان - إنه بعد التنسيق العالي مع كافة الجهات المعنية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة والمشاركة في الاجتماعات والندوات العديدة مع منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) و جمعية النقل الجوي (اياتا) والشركات العابرة للفضاء الجوي العراقي تم الغاء جزء من التحذير الجوي الذي تم فرضه منذ عام 2014 على الفضاء الجوي العراقي ابان الحرب على تنظيم داعش الارهابي".

وأوضح، أن تقليص التحذير على الفضاء الجوي العراقي خطوة ايجابية لها أبعاد اقتصادية واضحة تؤدي إلى زيادة عدد الطائرات العابرة للفضاء الجوي العراقي وبالتالي ترفع واردات الميزانية العامة للدولة.

وأشار إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية FAA قامت اليوم برفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي الذي كان يعتبر الأجواء غير آمنة وخطرة على نواقل الطيران الامريكية ولمدة ثمان سنوات تم اليوم استبدالها بإعلان جديد يعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة النقل العراقية منظمة الطيران الفيدرالية خدمات الملاحة الجوية اياتا

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