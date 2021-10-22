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أمريكا تسجل 77ر2 تريليون دولار عجزا في الموازنة

11:26 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
أمريكا تسجل 77ر2 تريليون دولار عجزا في الموازنة

جانيت يلين

واشنطن - (د ب أ):

سجلت الولايات المتحدة ثاني أكبر عجز سنوي في الموازنة على الإطلاق لعام 2021، حيث يبقي إنفاق التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على احتياجات الاقتراض الضخمة للحكومة الاتحادية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أن العجز للعام المالي الممتد حتى أيلول/ سبتمبر، بلغ 77ر2 تريليون دولار، مقارنة مع 1ر3 تريليون دولار، ذروة العجز المسجل العام الماضي.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين ومديرة الموازنة بالإنابة بالبيت الأبيض شالاندا يونج، في بيان إن التعافي الاقتصادي الأمريكي هذا العام ساعد في تقليص العجز من أسوأ مستوياته في عام 2020.

وقالتا إن العجز الناتج كان أقل بواقع 897 مليار دولار عن المتوقع في مخطط الإدارة للموازنة في وقت سابق هذا العام.

وكحصة من الاقتصاد، تقلص العجز إلى 4ر12% في العام المالي، مقابل 15% في عام 2020، وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي بنهاية الأزمة المالية في عام 2009، تقترب من 10% قبل أن تتقلص ببطء حتى عام 2015.

الولايات المتحدة واشنطن وزارة الخزانة الأمريكية البيت الأبيض شالاندا يونج جانيت يلين

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