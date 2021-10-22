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الرئيس التونسي يكلف بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق

09:37 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
الرئيس التونسي يكلف بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق في أقرب وقت لتمكين الشباب خصوصا وكافة فئات الشعب التونسي عموما من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات.

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم، وذلك خلال استقباله نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال في قصر قرطاج.

وشدد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.

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قيس سعيد تونس قصر قرطاج مواقع التواصل الاجتماعي

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