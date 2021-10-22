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وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التحول الديمقراطي

09:30 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
وزيرة خارجية السودان تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التحول الديمقراطي

وزيرة خارجية السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق التحول الديمقراطي وصولا لحكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال استقبال المهدي، في الخرطوم، اليوم الجمعة، نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بيتون نوف، حيث بحثا تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في السودان وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي.

ورحبت وزيرة خارجية السودان بزيارة مقررة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان للسودان؛ لبحث تطورات الأوضاع في البلاد، معبرة عن تطلعها لدعم الولايات المتحدة للسودان للمضى قدما في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.

وناقش اللقاء قضايا الانتقال وتحقيق السلام واستكمال هياكل الحكم وتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وغيرها من القضايا المهمة التى تواجه الحكومة الانتقالية.

من جانبه، أشاد نائب المبعوث الأمريكي بجهود الحكومة الانتقالية الهادفة لتحقيق التحول الديمقراطي، داعيا إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولا لنظام ديمقراطي كامل وراسخ.

وأكد حرص الولايات المتحدة على دعم السودان للمضي قدما في تحقيق التحول الديموقراطي.

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وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي الخرطوم جيفري فليتمان

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