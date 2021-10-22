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ميقاتي يبحث مع الرئيس السابق ميشال سليمان الأوضاع في لبنان

08:53 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
ميقاتي يبحث مع الرئيس السابق ميشال سليمان الأوضاع في لبنان

نجيب ميقاتي

بيروت - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال لقائه، اليوم الجمعة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، الأوضاع التي يمر بها لبنان، وعمل الحكومة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن جلسات مجلس الوزراء ما تزال متوقفه منذ الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، إثر خلافات حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.

ولم يتحدد بعد موعد لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بكامل تشكيله، رغم استمرار الوزراء ورئيس الحكومة كل في عمله دون انعقاد المجلس.

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نجيب ميقاتي لبنان ميشال سليمان انفجار ميناء بيروت

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