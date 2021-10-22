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بريطانيا: طرح أكثر من خمسة ملايين جرعة معززة لمواجهة كورونا

08:25 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
بريطانيا: طرح أكثر من خمسة ملايين جرعة معززة لمواجهة كورونا

لقاح كورونا

لندن - (د ب أ):

أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 3ر5 مليون جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 في بريطانيا.

ويعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحدا من بين كل تسعة أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضا جرعة معززة، وفقا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء.

تم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا وهيئة العامة الصحة في اسكتلندا و هيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددا صغيرا من الجرعات الأولية الثالثة من اللقاح.

ولا تتوافر حاليا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

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