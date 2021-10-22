بايدن يلتقي بيلوسي وشومر والديمقراطيون يبحثون عن اتفاق حول خطة الإنفاق

واشنطن - (د ب أ):

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الجمعة، مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر فيما يواصل الديمقراطيون النضال من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جدول أعمال الرئيس الاقتصادي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون جاهدين للانتهاء من المفاوضات حول نسخة تسوية خطة بايدن للإنفاق البالغة نحو 2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وتناولت بيلوسي وجبة الإفطار مع الرئيس، مع مشاركة افتراضية من شومر، وفقا لأشخاص مطلعين على الاجتماع، الذي أكده مسؤول في البيت الأبيض.

ويمكن ان يسمح اتفاق حول حزمة الإنفاق الاجتماعي لمجلس النواب بالتصويت بشكل منفصل على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار من الحزبين، وهو الذي تم عقده من قبل المشرعين التقدميين الذين يريدون أولاالاتفاق على مشروع القانون الأكبر.

وقال القادة إنهم يرغبون في التصويت على مشروع قانون البنية التحتية قبل انتهاء التمويل الحالي للطرق السريعة في 31 أكتوبر الجاري.

وقال شومر في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يبرم الاتفاق على إطار لخطط بايدن بحلول اليوم الجمعة، ولكن ظلت هناك خلافات عديدة بشأن كل من الإيرادات والإنفاق.

وقال الديمقراطيون إنهم يعتزمون مواصلة التفاوض مطلع الأسبوع المقبل.