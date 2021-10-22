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كورونا في أمريكا: 3ر45 مليون إصابة حتى الآن

05:38 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
كورونا في أمريكا: 3ر45 مليون إصابة حتى الآن

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 2ر0 % اليوم الجمعة مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، لتصل الحصيلة إلى 3ر45 مليون إصابة حتى الساعة 0441 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في عدد الحالات على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية البالغ 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 84ر4 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 2ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر0 % في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 38 ألفا و90.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث توفي 465 شخصا.

فيروس كورونا مريكا واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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