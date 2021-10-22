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فايزر تعلن فاعلية لقاح الأطفال ضد كورونا بنسبة 91%

03:59 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
فايزر تعلن فاعلية لقاح الأطفال ضد كورونا بنسبة 91%

لقاح فايزر


واشنطن - أ ش أ

أعلنت شركة فايزر أن جرعات الأطفال من لقاح كورونا الخاص بها آمنة وفعالة بنسبة 91 % تقريبًا في الوقاية من العدوى لدى أطفال المدارس الابتدائية.

وأعلنت الشركة - في بيان على موقعها الإلكتروني- نتائج أبحاثها التي أفادت بفاعلية اللقاح على الأطفال في سن 5 وحتى 11 عاما، مشيرة إلى أنه من الممكن تحصين الأطفال في وقت مبكر من الشهر المقبل إذا منحت السلطات الصحية الأمريكية موافقتهم على اللقاح.

ومن المتوقع أن تنشر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراجعتها الأولية لبيانات السلامة والفعالية للشركة في وقت لاحق من اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيناقش مستشارو إدارة الغذاء والدواء الأدلة علنًا.. وإذا سمحت الإدارة باستخدام لقاحات كوفيد "منخفضة الجرعة"، فإن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سيقدمون توصياتهم النهائية بشأن من يجب عليهم تلقي هذه اللقاحات.

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