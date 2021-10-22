كيف أثر الوباء على ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا؟

(بي بي سي):

شهدت بريطانيا ارتفاعا كبيرا في أعداد ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، الذين ينتظرون النظر في قضاياهم منذ أكثر من عام.

وارتفعت أعداد القضايا، التي لم يتم البتّ فيها من 246 قضية في مارس عام 2020 إلى 1316 قضية في يونيو الماضي، في ما يمثل ارتفاعا بنسبة 435 في المئة، بحسب تقرير صدر عن مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا.

ويقول مكتب التدقيق الوطني إن وزارة العدل ووكالة المحاكم لا تعملان معاً بشكل صحيح؛ لحل مشكلات التأجيل وتراكم القضايا، التي ترجع جذورها إلى تخفيضات التمويل الحكومية التي فُرضت قبل الوباء.

ويقول رئيس مكتب التدقيق الوطني إنه "على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة القدرة الاستيعابية للمحاكم الجنائية، إلا أن تراكم القضايا سيظل مشكلة لسنوات عديدة مقبلة".