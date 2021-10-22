Masrawy logo white

روسيا تعيش كابوسا بسبب العزوف عن تلقي اللقاحات

01:21 م الجمعة 22 أكتوبر 2021
روسيا تعيش كابوسا بسبب العزوف عن تلقي اللقاحات

حملات التطعيم ضد كورونا في روسيا

(بي بي سي):

تشهد روسيا ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا؛ إذ تسجل البلاد يوميا نحو 1000 وفاة.

وتجاوزت أعداد الوفيات جراء الوباء 220 ألفا، حتى الآن، لتصبح بذلك أكثر الدول تضررا به في أوروبا.

وأثار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، مؤخرا، قلق السلطات الروسية؛ فقررت إغلاق جميع أماكن العمل، لمدة أسبوع، اعتباراً من بداية الشهر القادم، كما أعلنت تعليق جميع الخدمات غير الأساسية لمدة 11 يوماً، تبدأ الخميس المقبل.

وتشير إحدى القراءات الساعية لتفسير تلك القفزة في أعداد الإصابات والوفيات إلى أن عزوف الكثير من الروس عن تلقي اللقاحات؛ لانعدام ثقتهم في اللقاحات المحلية، لعب دورا محوريا.

ويربط محللون بين قلة الإقبال على تلقي اللقاحات وبين انعدام ثقة الشارع الروسي في السلطة الحاكمة.

هذا المحتوى من

روسيا العزوف عن تلقي اللقاحات تطعيمات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أسرى الجهاد لدى إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر.. تعرف على سعر الجرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا