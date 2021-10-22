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مصرع 15 شخصا جراء انفجار في مصنع بمقاطعة ريازان الروسية

11:20 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
مصرع 15 شخصا جراء انفجار في مصنع بمقاطعة ريازان الروسية

انفجار في مصنع ارشيفية

موسكو - أ ش أ

لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم/الجمعة/ إثر انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية القول، إنه تم اكتشاف 15 جثة في موقع الحادث الذي وقع داخل مصنع، بينما لا يزال شخص آخر في عداد المفقودين ومن المرجح أنه توفى أيضا.

وذكرت الحكومة المحلية - في بيان لها - أن سبب الحادث يعود إلى خلل فني، غير أن مصدرا في أجهزة الطوارئ كشف أن تفتيشا أجري في الورشة المشغلة من قبل شركة خاصة في يونيو الماضي كشف عددا من المخالفات تتعلق خاصة بكيفية تخزين المواد المتفجرة في الموقع.

وفتحت لجنة التحقيقات في المقاطعة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

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Asha
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