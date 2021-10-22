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روسيا: إحباط هجوم إرهابي لداعش على البنية التحتية الخاصة بالنقل

11:09 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
روسيا: إحباط هجوم إرهابي لداعش على البنية التحتية الخاصة بالنقل

قوات الأمن الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الجمعة، إحباط هجوم لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على البنية التحتية الخاصة بالنقل في إقليم ستافروبول جنوب روسيا.

وذكر جهاز الأمن الروسي - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم إحباط محاولة أحد مؤيدي تنظيم داعش المحظور في روسيا؛ للقيام بعملية إرهابية على مرافق البنية التحتية للنقل باستخدام عبوة ناسفة، وأنه خلال عملية التفتيش بموقع سكن الشخص الموقوف تم العثور على متفجرات؛ حيث تم رفع دعوى جنائية بالحادث ويجرى التحقيق حاليا.

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إحباط هجوم داعش الأمن الروسي تنظيم داعش ستافروبول

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