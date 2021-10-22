Masrawy logo white

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصادق رسميًا على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

08:11 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصادق رسميًا على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

واشنطن - أ ش أ:

صادقت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" بصورة رسمية على الجرعات المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج شركتي موديرنا و"جونسون آند جونسون".

وقالت روتشيل وولينسكي مديرة المراكز - في بيان لها اليوم - إن هذه التوصيات تعد نموذجا على التزامنا بحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص من فيروس كورونا.

وأضافت أن الأدلة أثبتت أن جميع اللقاحات المعززة المطروحة في الولايات المتحدة آمنة كما ظهر من الجرعات التي قدمت بالفعل وهي أكثر من 400 مليون جرعة، وتبين أنها فعالة في خفض مخاطر الإصابة الشديدة، أو دخول المستشفى أو الوفاة حتى في ظل وجود متحور دلتا الفيروسي شديد العدوى.

يذكر أن هذا يأتي بعد يوم واحد من موافقة الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه" على تلقي هذه الجرعات المعززة من اللقاحات.

هذا المحتوى من

Asha
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض لقاحات كورونا فيروس كورونا كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا