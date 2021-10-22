المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تصادق رسميًا على الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

واشنطن - أ ش أ:

صادقت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" بصورة رسمية على الجرعات المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج شركتي موديرنا و"جونسون آند جونسون".

وقالت روتشيل وولينسكي مديرة المراكز - في بيان لها اليوم - إن هذه التوصيات تعد نموذجا على التزامنا بحماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص من فيروس كورونا.

وأضافت أن الأدلة أثبتت أن جميع اللقاحات المعززة المطروحة في الولايات المتحدة آمنة كما ظهر من الجرعات التي قدمت بالفعل وهي أكثر من 400 مليون جرعة، وتبين أنها فعالة في خفض مخاطر الإصابة الشديدة، أو دخول المستشفى أو الوفاة حتى في ظل وجود متحور دلتا الفيروسي شديد العدوى.

يذكر أن هذا يأتي بعد يوم واحد من موافقة الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه" على تلقي هذه الجرعات المعززة من اللقاحات.

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