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جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 242.4 مليون حالة

07:59 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا ترتفع لأكثر من 242.4 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 242 مليونا و482 ألفا و541 حالة.

وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و929 ألفا و545 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 6ر21 مليون حالة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز

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