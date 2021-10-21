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فيسبوك تدفع مقابل استخدام أخبار وسائل الإعلام الفرنسية

09:28 م الخميس 21 أكتوبر 2021
فيسبوك تدفع مقابل استخدام أخبار وسائل الإعلام الفرنسية

شركة فيسبوك

باريس - (د ب أ):

توصلت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك إلى اتفاق مع تحالف الصحف الفرنسية تدفع بموجبه فيسبوك مبالغ مالية للصحف القومية والإقليمية الفرنسية مقابل نشر أخبارها ومقالاتها عند مشاركة المستخدمين لهذه المواد على موقع فيسبوك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لم يتم إعلان الشروط المالية للاتفاق لكن فيسبوك قالت في بيان اليوم الخميس إن الاتفاق يعني بدء إطلاق خدمة فيسبوك الإخبارية في فرنسا خلال يناير المقبل.

من ناحيته، قال بيير لوت رئيس تحالف الصحف الفرنسية إن الاتفاق يعني التزام بقواعد الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وسيوفر "تمويلا كبيرا لأعضاء التحالف وبخاصة الصحف الأصغر".

واستغرق التوصل للاتفاق عامين، والقضية الأساسية لا تقتصر على فيسبوك، حيث تعرضت جوجل التابعة للشركة الأم "ألفابيت" لغرامة قيمتها 500 مليون يورو (582 مليون دولار) من السلطات الفرنسية لحماية المنافسة في يوليو الماضي، لعدم تفاوضها مع شركات الإعلام، وتقدمت الشركة الأمريكية باستئناف بشأن قرار الغرامة.

ولطالما اشتكى ناشرون من أن فيسبوك وجوجل تستحوذان على حصة متزايدة من سوق الإعلانات الالكتروني ببيع إعلانات على منصاتهما إلى جانب مقالات يحصلان عليها مجانا.

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