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شاومي تنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة اعتبارًا من 2024

08:50 م الخميس 21 أكتوبر 2021
شاومي تنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة اعتبارًا من 2024

شاومي

بكين - (أ ش أ):

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "شاومي"، لي جون، إنَّ الشركة صانعة الهواتف الذكية الصينية ستنتج سياراتها الخاصة بكميات كبيرة في النصف الأول من عام 2024.

ونشر قسم التسويق الدولي في شاومي هذه الأنباء على حساب الشركة على موقع التدوين الصيني "ويبو".

وتمثل تلك الخطوة الهدف الرئيسي التالي لقسم المركبات الكهربائية الوليد في الشركة، الذي أعلنته شاومي رسميًا في وقت سابق من العام الجاري.

وسجلت أسهم شاومي، ارتفاعًا بنسبة 5.4 في المائة وصولاً إلى 3 دولارات أمريكية تقريبًا، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف مايو؛ وبذلك توسع مكاسبها للجلسة التداول الثالثة على التوالي.

وكانت شاومي قد أعلنت في مارس التزامها باستثمار 10 مليارات دولار في قسم جديد للسيارات الكهربائية على مدى السنوات العشر القادمة، وأكملت التسجيل التجاري لوحدتها الكهربائية في أواخر أغسطس.

هذا المحتوى من

شركة شاومي الهواتف الذكية الصينية سيارات شاومي

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