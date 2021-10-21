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البحرين: رؤيتنا الاقتصادية 2030 جعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمارات

08:47 م الخميس 21 أكتوبر 2021
البحرين: رؤيتنا الاقتصادية 2030 جعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمارات

البحرين

المنامة - (أ ش أ):

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين، الدكتورالشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 جعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمارات ومنصة للتكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، أعرب وكيل وزارة الخارجية - خلال لقائه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح - عن اعتزازه وتقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، مشيدًا بالإسهامات النوعية التي تضطلع بها غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز مجالات التعاون وتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، تطلع الغرفة لتوطيد التعاون الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال مع مملكة البحرين، مثمنًا النتائج الطيبة التي تمخضت عن الاجتماع بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا المحتوى من

البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الاستثمارات وزارة الخارجية البحرينية

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