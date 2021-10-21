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منظمة الصحة العالمية تستأنف تقييم لقاح "سبوتنك في" الروسي

07:18 م الخميس 21 أكتوبر 2021
منظمة الصحة العالمية تستأنف تقييم لقاح "سبوتنك في" الروسي

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إنها استأنفت تقييمها للقاح "سبوتنك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) بعد تعليق العملية مؤخرا.

وقالت المديرة العامة المساعدة لمنظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو، إن عملية إدراج استخدام الطوارئ توقفت لأن المتقدمين بالطلب لم يعترفوا صراحة بقواعد منظمة الصحة العالمية وإجراءاتها ، بيد أن التوقيع المعلق وصل مساء أمس الأربعاء .

وقالت سيماو إنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التفتيش في مصانع المنتجين في الأسابيع المقبلة كجزء من عملية الموافقة .

وأكدت أن القواعد والإجراءات هي ذاتها بالنسبة لجميع مقدمي الطلبات. وقالت إنه لا يشكل فرقا، من أي بلد يأتي طلب الحصول على الموافقة الطارئة.

وقد منحت منظمة الصحة العالمية حتى الآن الموافقة الطارئة على لقاحات فيروس كورونا من شركات فايزر/ بيونتك و أسترازينكا وموديرنا وجونسون أند جونسون و سينوفارم وسينوفاك .

وهذه الموافقة شرط مسبق لوكالات الأمم المتحدة لاستخدام اللقاحات.

وتعتمد البلدان التي ليس لديها سلطات صحية تنظيمية على مراجعة منظمة الصحة العالمية عند الموافقة على العقاقير أو اللقاحات.

وعلى الرغم من أنها لم تحصل بعد على ختم الموافقة من منظمة الصحة العالمية، إلا أن روسيا تقول إن "سبوتنك في " قد تم التصريح باستخدامه في أكثر من 70 دولة. ويقال إن اللقاح له فعالية بنسبة 6ر91 % ضد كوفيد -19.

منظمة الصحة العالمية لقاح سبوتنك في فيروس كورونا كوفيد-19

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