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عشرات الآلاف يتظاهرون في السودان للمطالبة بإسراع الإصلاحات الديمقراطية

06:40 م الخميس 21 أكتوبر 2021
عشرات الآلاف يتظاهرون في السودان للمطالبة بإسراع الإصلاحات الديمقراطية

السودان

الخرطوم - (د ب أ):

طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن سودانية بحل الحكومة الانتقالية والإسراع في وتيرة الإصلاحات الديمقراطية.

ويطالب المحتجون باستقالة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وقالوا إن الوقت قد حان لكي يترك الجيش الحكومة.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي. وشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة أزمة لحل ما قال إنها أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ سقوط الديكتاتور عمر البشير عام 2019.

ويتهم المحتجون الحكومة الانتقالية بعدم إجراء إصلاحات ديمقراطية، وهم محبطون جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والفقر المتزايد.

وحكم البشير السودان بقبضة حديدية لما يقرب من 30 عاما. وتم إجباره على ترك السلطة في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية.

واتفق الجيش والمعارضة المدنية لاحقا على تشكيل حكومة انتقالية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات.

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