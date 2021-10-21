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مقتل 12 جنديا في هجوم على مسؤول حكومي في النيجر

05:55 م الخميس 21 أكتوبر 2021
مقتل 12 جنديا في هجوم على مسؤول حكومي في النيجر

ارشيفية

نيامي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر اليوم الخميس مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا في هجوم إرهابي على مسؤول حكومي.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلين مدججين بالسلاح هاجموا موكب حاكم منطقة بانكيلير بالقرب من الحدود مع مالي أمس الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه أثناء الاشتباكات التي وقعت بعد ذلك اندلعت النيران في سيارتين تابعتين للجيش، مشيرة إلى أن الحاكم نجا من الهجوم.

ولا يزال من غير المعروف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

يشار إلى أن هناك العديد من الجماعات المسلحة النشطة في النيجر وفي دول أخرى في منطقة الساحل الافريقي، وبعض هذه الجماعات يدين بالولاء لتنظيم القاعدة أو لتنظيم داعش.

ويتكرر وقوع مثل هذه الهجمات الخطيرة في النيجر التي يبلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة عند الحدود مع مالي حيث تكاد تفقد الحكومة السيطرة على المناطق الصحراوية الشاسعة الواقعة خارج المدن، وهي الأماكن التي لا تستغلها الجماعات المتشددة وحسب بل تستغلها أيضا شبكات إجرامية مثل عصابات تهريب البشر.

النيجر وزارة الدفاع في النيجر الإرهاب هجوم إرهابي

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