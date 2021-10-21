الصحة العالمية تراقب تحورا جديدا لسلالة دلتا
موسكو - (د ب أ):
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب تحورا جديدة لسلالة دلتا من فيروس كورونا.
وقالت المنظمة اليوم الخميس إن الفيروس المسمى "ايه واي 4 . 2 " لديه تحوران أخريان.
وكان الخبراء قد تحدثوا مؤخرا عن تفش طفيف للسلالة في بريطانيا. وسجلت روسيا أيضا الحالات الأولى، بحسب تقرير لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وشهدت الولايات المتحدة و الدنمارك الإبلاغ عن حالات بفيروس "ايه واي 4 . 2 "
ولا يعتقد الباحثون أن المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من سلالة دلتا السابقة.
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