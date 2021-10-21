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تايلاند ترفع عدد الدول المسموح لمواطنيها الملقحين بدخولها إلى 46

04:43 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تايلاند ترفع عدد الدول المسموح لمواطنيها الملقحين بدخولها إلى 46

رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا

بانكوك- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان-أوتشا، السماح للسياح الملقحين بالكامل من 46 دولة منخفضة المخاطر بدخول تايلاند بدون حجر صحي إلزامي اعتبارا من الأول من نوفمبر لجذب المزيد من الوافدين.

وقال برايوت في منشور على حسابه على موقع فيسبوك في وقت متأخر من اليوم الخميس(بالتوقيت المحلى) إن هذه الخطة جاءت زيادة عن خطة سابقة كانت تقضي بالسماح للوافدين من نحو عشر دول فقط بدخول تايلاند في البداية، وقد تم زيادة العدد، فيما أعلنت الكثير من الدول بينها إندونيسيا وماليزيا وأستراليا استراتيجية مماثلة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن تايلاند يجب أن تتحرك بشكل أسرع "حيث أن انتظار الوضع المثالي سوف يبطئ مسيرتنا كثيرا. وربما يقرر السياح اختيار وجهات أخرى".

وأضاف أن التحرك أسرع ربما يزيد خطر ارتفاع الإصابات الجديدة، ولكن هذه "مجازفة نحن بحاجة لتقبلها".

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