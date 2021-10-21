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التحالف ينفذ عملية عسكرية في صنعاء لردع تهديدات الحوثيين

03:51 م الخميس 21 أكتوبر 2021
التحالف ينفذ عملية عسكرية في صنعاء لردع تهديدات الحوثيين

التحالف ينفذ عملية عسكرية في صنعاء

الرياض- (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف الجوية نفذت الخميس عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء بهدف تحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشأت المدنية بالمملكة .

وقال المالكي، في بيان صحفي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الأشهر الماضية أعلى درجات ضبط النفس أمام الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والأعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهدف دعم الجهود والمبادرات الأممية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف أنه "أمام الانتهاكات والأعمال العدائية اللامسؤولة من قبل المليشيا الحوثيية ودون الرادع الدولي باعتبار المليشيا الحوثية تهديد وجودي يهدد الأمن والسلم الدوليين ، تم تنفيذ العملية العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الانتهاكات الجسيمة باعتبار المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر".

وأكد المالكي أن "العملية العسكرية التي تم تنفيذها تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعدة العرفية، وأخذت بالاعتبار الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين أي أضرار جانبية".

ولفت إلى أنه "وفي حال استمرار وتمادي المليشيا الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فعلى المليشيا الاستعداد لما هو أوسع وأشمل وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

التحالف العربي صنعاء الحرب اليمنية العمليات العسكرية الحوثيون

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