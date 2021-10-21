100 قتيل و40 مفقودا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في نيبال

كاتماندو- (د ب أ):

ذكرت السلطات في نيبال أن نحو مئة شخص لقوا حتفهم في البلاد منذ يوم الاثنين، جراء الأمطار الموسمية التي أحدثت فيضانات وانهيارات أرضية عبر الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة الهيمالايا.

وقال المتحدث باسم شرطة النيبالية، باساتنا باهادور كونوار، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إنه تأكدت وفاة 99 شخصا على الأقل وهناك 40 شخصا آخر في عدد المفقودين حتى ظهر اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، فانيندرا ماني بوكاريل، إن الفرق مازالت تنفذ أعمال البحث والإنقاذ وإعادة التوطين في المناطق المتضررة خصوصا في المنطقتين الشرقية والغربية من البلاد اللتين تشهدان هطول أمطار غزير بشكل غير معتاد الأسبوع الجاري.

وقال بوكاريل لـ ((د.ب.أ) "قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت للعثور على كل الجثامين التي يفترض أنها دفنت في الانهيارات الأرضية في مقاطعة باجهانج. وفي بانشتار ومقاطعات أخرى قليلة، العمل جاري لإنقاذ وإعادة توطين الأسر وتلبية احتياجاتها ".

مازالت الأمطار تسقط في أجزاء من نيبال لليوم الرابع اليوم الخميس، ولكن السلطات تقول إنه من المتوقع أن يتحسن الطقس تدريجيا في الأيام المقبلة.

ودمرت الأمطار العديد من الطرق والجسور ومحطات الطاقة الكهرمائية وأغرقت الآلاف من الأراضي الزراعية، بحسب وسائل الإعلام .

ونيبال معرضة بشدة للكوارث الطبيعية بسبب تضاريسها الجبلية ووجود أنهار كبيرة.