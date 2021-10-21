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تركيا: لا يمكننا استضافة ممثلي الدول الغربية المدافعين عن كافالا

01:59 م الخميس 21 أكتوبر 2021
تركيا: لا يمكننا استضافة ممثلي الدول الغربية المدافعين عن كافالا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها استضافة سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، بعدما طالبوا بالإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول :"قلت لوزير خارجيتنا إننا لا نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا".

واستدعت وزارة الخارجية التركيةالثلاثاء سفراء عشر دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بسبب بيان حول كافالا، المحبوس في تركيا منذ سنوات بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وكانت الدول العشرة نشرت بيانا قالت فيه إن استمرار احتجاز كافالا يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.

وأبلغت الخارجية التركية، وفقا لوكالة "الأناضول"، السفراء برفضها لبيانهم المشترك حول كافالا، ووصفته بأنه "غير مسؤول".

كما اعتبرت الخارجية التركية أن البيان "ازدواجية في المعايير"، حيث تتجاهل بعض الدول قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتركز اهتمامها على القضايا المتعلقة بتركيا.

كافالا رجب طيب اردوغان تركيا عثمان كافالا

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