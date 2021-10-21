أكثر عدوى من "دلتا".. ظهور سلالة متحورة جديدة من كورونا في روسيا

وكالات:

أفادت وسائل إعلام روسية، الخميس، بظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في روسيا.

وبحسب وكالة الإعلام الروسية، سجلت روسيا بعض الإصابات بسلالة متحورة جديدة من كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من "دلتا"، التي ظهرت بداية في الهند قبل أن تنتشر في كثير من دول العالم.

وقال كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الروسية، وهي هيئة حكومية، كاميل خافيزوف، قوله إن السلالة التي أطلق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، يُحتمل أن تنتشر على نطاق واسع، وفقا لوكالة "رويترز".

وحذّر كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، من أن احتمال انتشار AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية، ولم يستبعد أن يتسبب هذا النوع من "دلتا" في زيادة إضافية للإصابات بالفيروس.

لكنه أكد أن اللقاحات المستخدمة في روسيا "فعالة جدا" ضد AY.4.2، كون هذا المتحور لا يختلف عن سابقاته لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف حافظوف: "استنادا إلى حقيقة أن لديه متغيرات في البروتين S بالذات، من المرجح أن تكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا، أمس الأربعاء، رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.