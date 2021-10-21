Masrawy logo white

بدعوة من حكومة الدبيبة.. طرابلس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم استقرار ليبيا

10:20 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
بدعوة من حكومة الدبيبة.. طرابلس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم استقرار ليبيا

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس- (د ب أ):

تستضيف طرابلس اليوم الخميس مؤتمرا دوليا لدعم استقرار ليبيا.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن عقد المؤتمر الدولي المعني باستقرار ليبيا في العاصمة طرابلس "خطوة إيجابية ودلالة قاطعة على أن ليبيا تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عنه القول :"إننا اليوم نتحدث عن ليبيا من الداخل، بعدما كنا في السابق نتحدث عنها من الخارج، وهو علامة ودلالة أخرى على أهمية هذا الحدث في مسار ليبيا السياسي، وأهميته في إتمام خارطة الطريق، وكذلك استكمال الاستحقاقات المناطة بحكومة الوحدة الوطنية".

ويُعقد المؤتمر بدعوة من حكومة الوحدة الوطنية بهدف توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات في توقيتاتها المستهدفة.

عبد الحميد الدبيبة حكومة ليبيا طرابلس

الخبر التالى:

سريلانكا تعيد فتح المدارس بعد عام من "إغلاق كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "قال أنا مش شايف".. شوبير يكشف كواليس إصابة الخطيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا