بدعوة من حكومة الدبيبة.. طرابلس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم استقرار ليبيا

طرابلس- (د ب أ):

تستضيف طرابلس اليوم الخميس مؤتمرا دوليا لدعم استقرار ليبيا.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن عقد المؤتمر الدولي المعني باستقرار ليبيا في العاصمة طرابلس "خطوة إيجابية ودلالة قاطعة على أن ليبيا تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عنه القول :"إننا اليوم نتحدث عن ليبيا من الداخل، بعدما كنا في السابق نتحدث عنها من الخارج، وهو علامة ودلالة أخرى على أهمية هذا الحدث في مسار ليبيا السياسي، وأهميته في إتمام خارطة الطريق، وكذلك استكمال الاستحقاقات المناطة بحكومة الوحدة الوطنية".

ويُعقد المؤتمر بدعوة من حكومة الوحدة الوطنية بهدف توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات في توقيتاتها المستهدفة.