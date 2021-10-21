Masrawy logo white

بدء المحادثات الرسمية بشأن تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة اليوم

08:49 ص الخميس 21 أكتوبر 2021
بدء المحادثات الرسمية بشأن تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة اليوم

أرشيفية

برلين (د ب أ)

من المقرر أن يبدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (يسار الوسط) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، مفاوضات ائتلافية رسمية اليوم الخميس بعد أن أدت انتخابات الشهر الماضي إلى عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في البوندستاج.

ومن المقرر أن يجتمع ستة من كبار الممثلين من كل حزب مع رؤساء مجموعات العمل فى برلين اليوم الخميس. وتعتزم مجموعات العمل الـ 22 التفاوض حول تفاصيل اتفاق الائتلاف في الأسابيع القادمة.

ويهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى تشكيل ائتلاف حاكم يطلق عليه اسم ائتلاف إشارة المرور بسبب الألوان الحمراء والصفراء والخضراء.

غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي ربما يكون بعيدا بعض الشيء، لأن العديد من المسائل السياسية والمتعلقة بالأفراد لا تزال بحاجة إلى حل، على الرغم من إجراء بعض المناقشات غير الرسمية بين الأحزاب بالفعل.​

الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل الحكومة الألمانية حزب الخضر الحزب الديمقراطي الحر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الأهلي يُعلن تعرض الخطيب لوعكة صحية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا