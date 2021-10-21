سفير أمريكا المرشح لدى بكين يدعو للمنافسة والتعاون مع الصين

واشنطن - (أ.ش.أ):

قال نيكولاس بيرنز، المرشح لشغل منصب السفير الأمريكي لدى الصين، إنه إذا ما تأكد ترشيحه فسوف يساعد في تبني استراتيجية قوامها المنافسة والتعاون مع بكين.

وأضاف بيرنز، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الاستراتيجية ستمثل أكبر اختبار لبلاده في القرن الحادي والعشرين من حيث الأبعاد السياسية والاقتصادية.

وأشار بيرنز، وهو دبلوماسي مخضرم تولي مناصب رفيعة في مجال السياسة الخارجية في ظل إدارات ديمقراطية وجمهورية سابقة، إلى أن بكين تستغل القواعد التجارية على حساب الشركات الأمريكية كما أنها تخيف جاراتها وتخنق الديمقراطية في هونج كونج، مشددا على ضرورة أن تستمر الولايات المتحدة في دعم سياسة الدفاع الذاتي التايواني ضد هجوم صيني محتمل.

وذكر أنه رغم إعلان الصين أن الشرق ينهض والغرب يتراجع لكنه يثق في بلاده وأكد أنه برغم القوة غير العادية للصين لكن بها نقاط ضعف ملموسة وتحديات سياسية واقتصادية .. مشيرا إلى أنه على أمريكا أن توازن بين المنافسة مع الصين في قضايا مثل نفوذها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي والتعاون معها في قضايا مثل التغير المناخي والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.