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قصف بمسيرات وصواريخ يستهدف قاعدة للقوات الأمريكية شرقي سوريا

11:31 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
قصف بمسيرات وصواريخ يستهدف قاعدة للقوات الأمريكية شرقي سوريا

طائرة إيرانية مُسيرة

دمشق - (د ب أ):

كشفت مصادر في المعارضة السورية تعرض قاعدة أمريكية لقصف جوي مساء اليوم الأربعاء، في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية.

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "تعرض مقرات لجيش مغاوير الثورة التابع للجيش السوري الحر لقصف في منطقة الـ 55 على أطراف قاعدة التنف الأمريكية بواسطة طائرات إيرانية مسيرة أطلقت من منطقة بادية التنف وأخرى من داخل الحدود العراقية، ثم تعرضت القاعدة الأمريكية لقصف بثلاثة صواريخ".

وأضافت المصادر أن "القصف أسفر عن أضرار مادية فقط بعد تحذيرات من القوات الأمريكية لجيش مغاوير الثورة بإخلاء المقرات، وبدأت طائرات أمريكية مسيرة بتمشيط مناطق الحدود".

وتنتشر القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي هي مركز حدودي بين سورية والعراق بريف حمص الشرقي لمراقبة الحدود ومنع دخول قوات عراقية موالية للحكومة السورية.

وتقع غرب قاعدة التنف منطقة الـ 55 التي تنتشر فيها قوات مغاوير الثورة القريب من مخيم الركبان.

طائرة إيرانية مُسيرة قاعدة للقوات الأمريكية سوريا قصف جوي

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