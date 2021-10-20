المملكة المتحدة تدعو لفرض قيود جديدة وسط ارتفاع حالات كورونا

لندن - (د ب أ):

قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن بلاده لن تعيد القيود الآن للمساعدة في الحد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19، برغم زيادة الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووضع جاويد المسؤولية على عموم الشعب للحصول على التطعيم والتحلي بالمسؤولية، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، لتجنب الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التقييدية في الشتاء. ووجه نداء محذرا من أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس يوميا قد ترتفع إلى 100 ألف حالة.

وقال جاويد في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت اليوم: "لدينا جميعا دور نؤديه. هذه الجائحة لم تنته بعد".

ونوه جاويد بلهجة حذرة في ظل تدهور الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، حيث قال العلماء إن التوقعات مقلقة.