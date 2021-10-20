سلفا كير يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب رئيس جنوب السودان سلفا كير عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وجنوب السودان.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سلفا كير لسفير مصر بجوبا محمد قدح بمناسبة انتهاء فترة عمله في جنوب السودان.

كما عبر رئيس جنوب السودان عن تقديره لجهود السفارة المصرية في جوبا لتعزيز هذه العلاقات، مؤكداً دعمه لكل ما يُحقق صالح شعبي البلدين الشقيقين. كما أشاد بما تحقق حتى الآن علي صعيد التعاون الثنائي، وقال إن ما تحقق يُمثل قاعدة صلبة للبناء عليها والارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة.

بدوره، استعرض السفير قدح مجمل العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، مبرزاً الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا في شهر نوفمبر 2020، والزيارة الأخيرة للرئيس سلفا كير إلى القاهرة خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة في يوليو الماضي.

كما قدّم السفير المصري الشكر للقيادة والشعب الجنوب سوداني الشقيق على الدعم والمؤازرة طول مدة عمله في جوبا.