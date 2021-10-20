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هجوم محتمل بمسيرات وانفجارات داخل قاعدة تضم قوات بريطانية في سوريا

09:49 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
هجوم محتمل بمسيرات وانفجارات داخل قاعدة تضم قوات بريطانية في سوريا

أرشيفية

وكالات:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجارات داخل قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

‏ورجح المرصد السوري، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "انفجارات قاعدة التنف جاءت بعد انتشار قوات التحالف الدولي خارج القاعدة".

‏وأوضح أن "انفجارات قاعدة التنف ناجمة عن قصف مجهول يرجح أنه من طائرات مسيرة".

الحرب السورية الحدود السورية قاعدة التنف القوات البريطانية طائرات مسيرة

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