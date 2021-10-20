هجوم محتمل بمسيرات وانفجارات داخل قاعدة تضم قوات بريطانية في سوريا
وكالات:
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجارات داخل قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.
ورجح المرصد السوري، حسبما نقلت عنه شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "انفجارات قاعدة التنف جاءت بعد انتشار قوات التحالف الدولي خارج القاعدة".
وأوضح أن "انفجارات قاعدة التنف ناجمة عن قصف مجهول يرجح أنه من طائرات مسيرة".
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