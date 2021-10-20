الأسد وبن زايد يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

دمشق - (د ب أ):

بحث الرئيس السوري بشار الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء مجالات التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطرفين بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون الثنائي بين سوريا والإمارات والجهود المشتركة لتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان ولي عهد أبو ظبي أجرى إتصالًا هاتفيا مع الرئيس السوري في شهر مارس 2020 .

وقدمت دولة الإمارات مساعدات للحكومة السورية لمواجهة كوفيد-19 .

كما أعادت دولة الإمارات فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018 بعد سنوات من إغلاقها بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإغلاق سفاراتها في دمشق.

وأجرى الرئيس السوري اتصالًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بداية الشهر الجاري وهو الأول منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف شهر مارس 2011.