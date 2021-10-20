اتساع قطع طرقات والاحتجاجات في لبنان بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

بيروت - (د ب أ):

اتسعت الاحتجاجات وقطع الطرقات مساء اليوم الأربعاء في عدد من المناطق اللبنانية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع المعيشية، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين اليوم300 ألف ليرة لبنانية.

وقطع عدد من المحتجين بالإطارات المشتعلة طريق بشامون في جبل لبنان، كما قطع آخرون اوتوستراد جونية،ومدخل مدينة بعلبك شرق لبنان، والطريق الصحراوي في منطقة البداوي شمال البلاد.

وكان عدد من المناطق قد شهد احتجاجات شعبية وقطعا للطرقات في شمال لبنان وجنوبه وفي العاصمة بيروت، بسبب تردي الاوضاع المعيشية والحياتية.

وأقدم عدد آخر من المحتجين على قطع أوتوستراد طرابلس - عكار في منطقة التبانة شمال لبنان، فيما قطع آخرون مسارب ساحة عبدالحميد كرامي في مدينة طرابلس، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان عدد من المحتجين قد عمدوا اليوم إلى قطع الطريق في منطقة الصيفي في وسط بيروت احتجاجاً على الارتفاع الكبير بسعر صفيحة البنزين.

وفي مدينة صيدا جنوب لبنان قطع عدد من سائقي السيارات العمومية الطريق عند الكورنيش البحري، كما عمد عدد آخر من سائقي السيارات العمومية على قطع الطريق عند ساحة النجمة في المدينة بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 300 ألف ليرة لبنانية.

يذكر أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث، ارتفعت معها معدلات الفقر والبطالة وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار حيث بلغ سعر صرف الدولار أكثر من 20 ألف ليرة ، فيما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور 675 ألف ليرة.