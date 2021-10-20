Masrawy logo white

ميركل تحيل اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الألماني للحكومة الجديدة

07:15 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
ميركل تحيل اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الألماني للحكومة الجديدة

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

أفاد مصدر مطلع بأن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل ستحيل مسألة اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الألماني للحكومة الألمانية المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء أن المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته نظرا لخصوصية مثل هذه الاتصالات، قال إن ديوان المستشارية وزع مذكرة داخلية أفادت بأن الحكومة الحالية لن تتخذ قرارات بخصوص التعيينات في مناصب، وتابع أن من المفهوم أن هذا الأمر يشمل الرئيس المقبل للبنك المركزي الألماني.

وصدم الرئيس الحالي للبوندسبنك، ينس فايدمان وهو مستشار اقتصادي سابق لميركل، المراقبين بإعلانه اليوم أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بحلول نهاية العام الحالي بدلا من الانتظار لحين انتهاء فترته الحالية في 2027.

وقد أمضى فايدمان أكثر من عشرة أعوام على رأس البنك المركزي الألماني.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر القريب من قطاع الأعمال اتفقوا في الاسبوع الماضي على المبادئ الأساسية للدخول في ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

وستبدأ الأحزاب الثلاثة غدا الخميس رسميا في التفاوض حول تفاصيل التحالف الجديد، ومن الممكن أن يصبح اختيار خليفة لفايدمان الآن جزءا من هذه المحادثات.

أنجيلا ميركل البنك المركزي الألماني ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. خارج من السجن.. تفاصيل محاولة شخص تحطيم كباش ميدان التحرير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا