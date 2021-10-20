ميركل تحيل اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الألماني للحكومة الجديدة

برلين - (د ب أ):

أفاد مصدر مطلع بأن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل ستحيل مسألة اختيار رئيس جديد للبنك المركزي الألماني للحكومة الألمانية المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأربعاء أن المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته نظرا لخصوصية مثل هذه الاتصالات، قال إن ديوان المستشارية وزع مذكرة داخلية أفادت بأن الحكومة الحالية لن تتخذ قرارات بخصوص التعيينات في مناصب، وتابع أن من المفهوم أن هذا الأمر يشمل الرئيس المقبل للبنك المركزي الألماني.

وصدم الرئيس الحالي للبوندسبنك، ينس فايدمان وهو مستشار اقتصادي سابق لميركل، المراقبين بإعلانه اليوم أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بحلول نهاية العام الحالي بدلا من الانتظار لحين انتهاء فترته الحالية في 2027.

وقد أمضى فايدمان أكثر من عشرة أعوام على رأس البنك المركزي الألماني.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر القريب من قطاع الأعمال اتفقوا في الاسبوع الماضي على المبادئ الأساسية للدخول في ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

وستبدأ الأحزاب الثلاثة غدا الخميس رسميا في التفاوض حول تفاصيل التحالف الجديد، ومن الممكن أن يصبح اختيار خليفة لفايدمان الآن جزءا من هذه المحادثات.