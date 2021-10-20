مباحثات سعودية أمريكية تتناول انتهاكات طهران ودعمها للمليشيات الإرهابية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (د ب أ):

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض اجتماعا مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي ناقش خلاله الانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ووقف دعم طهران للمليشيات الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران "استعرضا خلال اللقاء التعاون الثنائي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي الإيراني، والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن".

كما ناقش الجانبان "تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

كما تناول الجانبان" أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع روبرت مالي بحثا خلاله آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى السعودية بعد أيام من إعلان المملكة إجراء مباحثات "استكشافيه" مع ايران .

ووصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات بلاده مع إيران بـ "الاستكشافية"، مشيراً إلى عقد أربع جولات، كان آخرها في 21 سبتمبر الماضي، معرباً عن أمله بأن تضع تلك المحادثات "أساساً لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين".