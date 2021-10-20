مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق جزر يونانية وسط توترات إقليمية

أثينا - (د ب أ):

حلقت مقاتلتان تركيتان فوق ثلاث جزر يونانية اليوم الأربعاء، مما تسبب في زيادة التوترات في المنطقة.

وذكر التلفزيون اليوناني أن المقاتلتين حلقتا فوق جزر فارماكونيسي وليبسوي وأوينوسيس، وأوضحت أن مقاتلات يونانية ردت على ذلك بالقيام بمناوارت الاعتراض.

ويعد تحليق مقاتلات فوق أراضي أي دولة انتهاكا خطيرا لسيادة هذه الدولة. وقد أدان الاتحاد الأوروبي كثيرا مثل تلك الممارسات التي تقوم بها تركيا.

ويأتي هذا التطور وسط نزاع مستمر منذ فترة طويلة بشأن السيادة البحرية في المنطقة. وقد فشلت المحادثات بين اليونان وتركيا حتى الآن في تحقيق أي انفراجة في هذا الشأن.

وتعتزم أثينا إثارة هذه القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، حسبما أفادت مصادر قريبة من دوائر الحكومة.